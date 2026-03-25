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JetBlue s'envole après des informations selon lesquelles elle envisage une vente
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 mars - ** Les actions de JetBlue Airways JBLU.O augmentent de 12,5 % à 4,72 $

** Lacompagnie aérienneexplore la possibilité d'une vente, rapporte Semafor, citant des personnes familières avec le sujet

**Jetblue a planifié des scénarios spécifiques sur la façon dont une fusion avec United Airlines, Alaska Airlines ou Southwest Airlines pourrait se dérouler à Washington

** JBLUa déclaré à Reuters qu'elle ne commentait pas les spéculations ou les rumeurs du marché

** La médiane des prévisions des 19 courtiers qui couvrent le titre est de 4,75 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 6,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JETBLUE AIRWAYS
4,8750 USD NASDAQ +16,35%
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