JetBlue négocierait une alliance avec United Airlines

(AOF) - Selon Reuters, qui cite trois sources industrielles proches du dossier, JetBlue Airways et United Airlines auraient entamé des discussions afin de négocier une alliance. JetBlue est en quête de partenariat depuis qu’un juge fédéral a bloqué son alliance avec un autre groupe de transport aérien, American Airlines, il y a deux ans.

