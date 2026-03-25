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JetBlue étudierait un rapprochement avec d'autres compagnies américaines, le titre s'envole
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 17:51

Le média économique Semafor affirme que la compagnie JetBlue explore des options stratégiques pour se redresser après l'échec de l'acquisition de Spirit Airlines.

Selon le média économique Semafor, JetBlue aurait mandaté des conseillers afin d'évaluer une éventuelle cession à un concurrent, en étudiant notamment des scénarios avec United Airlines, Alaska Airlines et Southwest Airlines.

Cette réflexion intervient alors que le groupe tente de se redresser depuis le blocage du rachat de Spirit Airlines pour des raisons antitrust en 2024, dans un contexte de baisse de plus de 40% de son action depuis début 2025.

Le média rappelle que toute opération de fusion entre grandes compagnies américaines serait soumise à un examen réglementaire strict, même dans un environnement politique plus favorable à la consolidation.

Selon Semafor, les discussions sont pour l'instant préliminaires et aucun échange formel ni marque d'intérêt n'aurait encore été confirmé à ce stade.

A la suite de cette annonce, JetBlue gagne plus de 13% à Wall Street.


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