JetBlue en hausse après que Citigroup a relevé sa note à "neutre"

3 février - ** Les actions de JetBlue Airways JBLU.O augmentent de 3,6 % à 5,46 $ avant le marché

** Citigroup relève l'évaluation de l'action de "vendre" à "neutre"

** Voit des risques de hausse émerger chez JBLU, "particulièrement dans le contexte d'une industrie en consolidation"

** Relève l'objectif de cours à 6 dollars, contre 4 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 13 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** "Il reste très peu de compagnies aériennes pour lesquelles envisager une option stratégique est même une possibilité - c'est une courte liste sur laquelle figure JBLU", déclare la société de courtage

** L'objectif de cours médian des 18 sociétés de courtage couvrant JBLU est de 4 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de JBLU ont baissé d'environ 40 % en 2025