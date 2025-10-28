 Aller au contenu principal
JetBlue chute après un bénéfice inférieur au troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de JetBlue Airways JBLU.O chutent de près de 1,5 % à environ 4,6 $ avant le marché

** Les dépenses d'exploitation par siège-mille disponible au troisième trimestre, à l'exclusion du carburant et des autres dépenses d'exploitation non aériennes, ont augmenté de 3,7 % par rapport à l'année précédente

** Les revenus d'exploitation trimestriels ont baissé de 1,8% à 2,32 milliards de dollars, en ligne avec les estimations des analystes - données compilées par LSEG

** La société annonce une perte ajustée par action de 40 cents au troisième trimestre, contre 44 cents estimés

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 40% depuis le début de l'année

