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JetBlue augmente ses prévisions de recettes unitaires pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de JetBlue Airways JBLU.O augmentent de 1,9 % à 4,3 $ avant le marché

** La société prévoit une augmentation de 5 à 7 % des recettes unitaires au 1er trimestre, par rapport à sa prévision précédente d'une croissance stable à 4 %, citant une forte demande, tout en mettant en garde contre l'augmentation des coûts du carburant

** La société prévoit des dépenses d'investissement d'environ 175 millions de dollars au 1er trimestre

** Le PT médian des 18 courtiers couvrant le titre est de 5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, JBLU a baissé de 6,4 % depuis le début de l'année

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