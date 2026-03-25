JetBlue Airways en hausse après un rapport indiquant que la compagnie aérienne explore de potentiels partenaires de fusion

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25 mars - ** Les actions de JetBlue Airways JBLU.O augmentent de 14,2% à 4,8 $

** JetBlue explore des partenaires potentiels de fusion, rapporte Semafor, citant des personnes familières avec le sujet

** La compagnie aérienne a planifié des scénarios spécifiques sur la manière dont une fusion avec United Airlines, Alaska Airlines ou Southwest Airlines pourrait se dérouler à Washington

** JetBlue n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** La médiane des prévisions des 19 courtiers couvrant l'action est de 4,75 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 6,5 % depuis le début de l'année