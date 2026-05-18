Jérémie Papin nommé CEO Finance et Systèmes d'information
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 09:05
Jérémie Papin était précédemment CFO et executive officer de Nissan Motor Ltd Group, supervisant notamment les finances, le contrôle de gestion, la fiscalité, la trésorerie et les relations investisseurs. Il avait également la responsabilité des systèmes d'information.
En 2015, il avait intégré le groupe Renault comme vice-president responsable du business development , du plan et de la stratégie. En 2009, il avait rejoint l'Alliance Renault-Nissan en tant que conseiller finance du directeur général de l'Alliance.
"Fort de son expérience reconnue dans la finance et l'industrie, Jérémie pourra compter sur un collectif solide et engagé pour accompagner le leadership et les ambitions de développement du groupe", commente Patrice Caine, le PDG de Thales.
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