Jensen Huang de Nvidia : "La Chine va gagner la course à l'IA", selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 3)

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a averti que la Chine battrait les Etats-Unis dans la course à l'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times mercredi.

"La Chine va gagner la course à l'intelligence artificielle",a déclaré M. Huangau journal en marge du sommet du Financial Times sur l'avenir de l'intelligence artificielle.

En octobre, le chef du leader des puces d'intelligence artificielle avait déclaré que les États-Unis pourraient gagner la bataille de l'IA si le monde entier, y compris l'énorme base de développeurs de la Chine, utilisait les systèmes Nvidia. Il a toutefois déploré que le gouvernement chinois l'ait exclu de son marché.

L'accès de la Chine aux puces d'IA avancées, en particulier celles produites par Nvidia - l'entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière - reste un point sensible dans sa rivalité technologique avec les États-Unis, les deux pays se disputant la suprématie dans les domaines de l'informatique de pointe et de l'intelligence artificielle.

"Nous voulons que l'Amérique gagne cette course à l'intelligence artificielle. Cela ne fait aucun doute", a déclaré M. Huang lors de la conférence des développeurs de Nvidia qui s'est tenue à Washington le mois dernier.

"Nous voulons que le monde soit bâti sur la pile technologique américaine. C'est tout à fait vrai. Mais nous devons également être présents en Chine pour gagner leurs développeurs. Une politique qui fait perdre à l'Amérique la moitié des développeurs d'IA du monde n'est pas bénéfique à long terme, elle nous fait plus de mal", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a déclaré dansune interview diffusée dimanche que les puces Blackwell les plus avancées de Nvidia devraient être réservées exclusivement aux clients américains.

Nvidia n'a pas demandé de licences d'exportation américaines pour vendre ces puces en Chine, en raison de la position de Pékin à l'égard de l'entreprise, a déclaré précédemment le directeur général Jensen Huang.

M. Trump a ajouté que Washington autoriserait la Chine à s'engager avec Nvidia, mais "pas en termes de semi-conducteurs les plus avancés".