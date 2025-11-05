 Aller au contenu principal
Jensen Huang, de Nvidia, affirme que la Chine "gagnera" la course à l'IA avec les États-Unis, selon le FT
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a averti que la Chine battrait les États-Unis dans la course à l'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times mercredi.

"La Chine va gagner la course à l'intelligence artificielle", a déclaré Jensen Huang en marge du sommet du Financial Times sur l'avenir de l'intelligence artificielle.

