Jefferson Capital, société de recouvrement de créances, grimpe après que son principal actionnaire a réduit sa participation dans une offre secondaire de 205 millions de dollars

8 janvier -

** Les actions de Jefferson Capital JCAP.O ont augmenté de 2,2 % à 21,10 $ avant l'ouverture des marchés, après la fixation du prix de son offre secondaire de 205 millions de dollars

** La société basée à Minneapolis, Minnesota, a annoncé mercredi soir () c

ertains actionnaires ont vendu 10 millions d'actions à 20,50 $, contre 20,64 $ lors de la dernière vente

** JCAP va racheter 3 millions d'actions aux preneurs fermes

** Parmi les vendeurs, le fonds de capital-investissement J.C. Flowers a vendu ~9,6 millions d'actions sur un total de ~64,6 millions d'actions en circulation, tandis que le directeur général David Burton s'est séparé de 335 000 actions, selon le prospectus d'offre

** Jefferies et KBW sont les co-chefs de file de l'offre ** Les actions de JCAP ont augmenté de 4 % lundi pour atteindre 23,02 $, atteignant leur plus haut cours de clôture depuis l'introduction en bourse de la société en juin 2025 cotée à 15 $

** Les 5 analystes sont haussiers sur le titre; PT médian 26,50 $, selon les données de LSEG