Jefferies se veut rassurant sur IBM après le plongeon de la veille
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:55
"Un article du blog d'Anthropic a mis en avant les capacités COBOL de son produit Claude Code, ravivant les inquiétudes des investisseurs concernant la disruption due à l'IA dans l'activité historique d'IBM", rappelle le broker.
Compte tenu du rôle central de COBOL dans les infrastructures critiques telles que les paiements et les systèmes financiers, domaines où IBM est depuis longtemps un leader, l'annonce a amplifié les craintes que l'IA puisse affecter la demande pour les services COBOL hérités.
"Les inquiétudes négligent le fait qu'IBM se disrupte déjà lui-même, Watsonx Code Assistant for Z intégrant l'IA générative directement dans le mainframe pour refactoriser COBOL en Java et moderniser les applications avec un contexte système complet", juge toutefois Jefferies.
"Il est important de noter que la réaccélération logicielle d'IBM ne dépend pas du mainframe mais de la dynamique plus large à travers le cloud hybride, l'IA, l'automatisation et les données", poursuit l'intermédiaire.
Valeurs associées
|233,670 USD
|NYSE
|+4,62%
