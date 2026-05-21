Jefferies reste à l'achat de Stellantis malgré le plan stratégique globalement décevant

(Zonebourse.com) - Stellantis est lourdement sanctionné après la présentation de son plan stratégique (-3,95%, à 6,183 euros). Le groupe doit publier plus tard cet après-midi le volet financier de ce plan. En attendant, outre les investisseurs, les analystes ne semblent pas convaincus.

Baptisé FaSTLAne 2030, ce plan est articulé autour de six piliers : une gestion plus pointue du portefeuille de marques, des investissements dans des plateformes, des motorisations et des technologies globales, des partenariats pour renforcer les atouts du groupe, une optimisation du dispositif industriel, l'excellence dans l'exécution et la responsabilité accrue des régions et des équipes locales.

Commentant cette publication, Jefferies indique que les objectifs du groupe s'inscrivent sur le long terme comme redouté, ce qui met l'accent sur les étapes intermédiaires et l'exécution.

En résumé, la banque d'investissement américaine estime que la marge du groupe à l'horizon 2030 semble ciblée juste au-dessus de 7%, avec un Ebit supérieur d'environ 22% au consensus si l'on se base sur le milieu de la fourchette. En outre, Stellantis table sur une croissance de son chiffre d'affaires plus forte que le consensus dans les régions MEA (Moyen-Orient & Afrique) et Europe.

Les analystes regrettent pour l'instant l'absence de mention du free cash-flow, mais estiment que la réduction des surcapacités européennes de 800 000 unités est cohérente avec leur estimation d'environ 1 million de capacités actives excédentaires.

La recommandation de Jefferies est toujours à l'achat, avec une cible de cours de 10 euros, soit un potentiel de hausse de 56%.

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