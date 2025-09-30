Jefferies relève le PT de Sempra suite à la vente d'une unité

30 septembre - ** Jefferies relève l'objectif de prix pour l'entreprise de services publics Sempra SRE.N de 78 $ à 87 $

** Cependant, le nouvel objectif de prix représente une baisse de 3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que la vente d'une unité de Sempra Infrastructure Partners (SIP) élimine le poids lié au financement et confirme la valeur de l'actif GNL jusqu'en 2029

** « Nous prévoyons que la phase I de Port Arthur contribuera pleinement aux bénéfices de 2029 », indique la société de courtage.

** 14 courtiers sur 20 évaluent l'action à « acheter » ou plus, 6 à « conserver »; le PT médian est de 53 $CA – données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 4 % depuis le début de l'année