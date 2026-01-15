Jefferies relève le PT de Nordson sur la reprise de la demande

15 janvier - ** Jefferies augmente le prix de vente du fabricant d'équipements de distribution Nordson NDSN.O à 275 $ contre 250 $, et maintient la note "hold"

** Le nouveau PT implique une hausse de 3,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a commencé l'année fiscale 26 avec une croissance de 5% de son carnet de commandes et une amélioration de la demande; la croissance devrait se normaliser dans tous les segments à mesure que les pressions macroéconomiques s'atténueront

** L'entreprise estime que l'activité de solutions de polymères affichera une croissance modeste en 2026, grâce à une demande stable sur les marchés clés, malgré un ralentissement dans le traitement des polymères et l'automobile

** Sept des 12 sociétés de courtage qui suivent l'action la considèrent comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée"; leur prévision médiane est de 276,50 $ - données compilées par LSEG

** NDSN a augmenté de 14,9% en 2025