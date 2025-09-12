Jefferies relève le PT de GE Vernova en raison de valorisations plus élevées que celles de ses pairs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Jefferies relève l'objectif de prix pour le fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N à 668 $ contre 658 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 5,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage relève l'objectif de prix, citant des multiples d'évaluation plus élevés parmi les pairs - en particulier le rendement du flux de trésorerie disponible et le bénéfice de base - même si ses estimations ont été légèrement revues à la baisse

** Jefferies estime que la demande croissante d'infrastructures électriques et la réduction des activités éoliennes génèrent des marges bien supérieures aux attentes de Street, alors que GEV achève son redressement

** "L'éolien s'affaiblit clairement, GEV prévoyant des marges plus faibles d'une année sur l'autre pour l'exercice 2026 et réduisant encore les coûts par le biais d'une réduction des effectifs" - Jefferies

** 23 courtiers sur 34 évaluent l'action à "Acheter" ou plus et 11 à "Maintenir"; leur prévision médiane est de 692 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions GEV ont augmenté de 92,8 % depuis le début de l'année