Jefferies relève le PT de GE Vernova en raison de la hausse de la demande d'électricité

14 janvier - ** Jefferies relève le PT de GE Vernova GEV.N à 865 $, contre 830 $.

** Le nouveau PT représente une hausse de 32,65% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les investisseurs restent prudents face à la surabondance de l'offre et à la demande en matière d'intelligence artificielle et de centres de données, mais ils considèrent que l'exposition de GEV présente moins de risques que celle de ses pairs dont les produits ont un cycle de vie plus court et des substituts plus puissants

** La société GEV devrait être bien préparée pour protéger son carnet de commandes et s'adapter rapidement à l'évolution de la demande

** Les annonces de commandes et les résultats financiers du 4ème trimestre 25 pourraient être beaucoup plus importants que ne le laissent supposer les attentes de la Bourse

** "Nous considérons GEV comme une société à faible risque à l'approche du quatrième trimestre 25, les prévisions pour l'exercice 26 étant déjà connues et les investisseurs ne s'attendant pas à des révisions avant la clôture de Prolec " - Jefferies

** 26 des 35 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 769 $ - LSEG data

** GEV a augmenté de 92,82% en 2025