Jefferies relève la note de Starbucks à "hold" en raison de la stabilisation des États-Unis et de la réduction du risque mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril -

** Jefferies reclasse le géant du café Starbucks SBUX.O de "underperform" à "hold" et augmente les prévisions à 92$ de 86$, soit une baisse de ~5% par rapport à la dernière clôture de 96,6$

** Jefferies indique que la visibilité sur le redressement de SBUX s'est améliorée, soutenue par une exposition internationale plus faible suite au franchisage de ses activités en Chine et, plus important encore, par une stabilisation de l'activité aux États-Unis

** Ajoute qu'une amélioration plus claire des ventes à magasins comparables sera nécessaire pour soutenir davantage l'action, compte tenu notamment du contexte macroéconomique incertain aux États-Unis et dans le monde

** Les actions SBUX sont en légère hausse avant la mise sur le marché

** 17 des 42 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 20 comme "conservée" et 5 comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 100 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de vendredi, l'action avait progressé de 14,7 % depuis le début de l'année