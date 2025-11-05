 Aller au contenu principal
Jefferies relève la note d'American Water Works et augmente son estimation de prix après le recul consécutif à la fusion
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Jefferies augmente le PT sur American Water Works AWK.N de 114$ à 124$, et augmente la note de "sous-performance" à "hold"

** Le nouveau PT implique une baisse de 3,2% par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier estime que le récent recul de ~10% des actions de la société après la fusion ramène l'évaluation à la normale

** AWK a récemment acheté Essential Utilities

WTRG.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 12 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** L'analyse pro-forma de Jefferies suggère que l'opération WTRG pourrait augmenter les revenus d'AWK de ~4%-5% d'ici 2028

** L'analyse pro forma de Jefferies suggère que l'accord avec WTRG pourrait augmenter les revenus d'AWK de ~4%-5% d'ici 2028

** Trois des 15 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et deux comme "vendue"; leur estimation médiane est de 143,5 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 2,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMER WTR WORKS
128,120 USD NYSE +1,69%
ESSENTIAL UTIL
38,390 USD NYSE +0,83%
