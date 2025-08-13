 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jefferies relève l'objectif de prix de FirstEnergy en raison de l'augmentation des prévisions de dépenses d'investissement
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Jefferies relève l'objectif de prix pour la compagnie d'électricité FirstEnergy FE.N à 45 $ contre 43 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 3,2% par rapport à la dernière clôture de l'action mardi

** La société de courtage relève son objectif de cours après que la direction a annoncé une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 20 % dans le cadre du prochain plan quinquennal, ce qui représente une opportunité d'investissement supplémentaire de 2,3 milliards à 4 milliards de dollars

** Sur la base des prévisions et d'autres développements, nous prévoyons un taux de croissance annuel composé de 7,4 % du bénéfice par action jusqu'en 2029" - Jefferies

** L'explosion du pipeline des centres de données crée des opportunités à long terme, mais la visibilité de la conversion à court terme est limitée

** 7 courtiers sur 16 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et 9 comme "conservée", leur prévision médiane est de 46 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de FE ont augmenté de 9,6% depuis le début de l'année

