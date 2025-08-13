Jefferies relève l'objectif de prix de FirstEnergy en raison de l'augmentation des prévisions de dépenses d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Jefferies relève l'objectif de prix pour la compagnie d'électricité FirstEnergy FE.N à 45 $ contre 43 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 3,2% par rapport à la dernière clôture de l'action mardi

** La société de courtage relève son objectif de cours après que la direction a annoncé une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 20 % dans le cadre du prochain plan quinquennal, ce qui représente une opportunité d'investissement supplémentaire de 2,3 milliards à 4 milliards de dollars

** Sur la base des prévisions et d'autres développements, nous prévoyons un taux de croissance annuel composé de 7,4 % du bénéfice par action jusqu'en 2029" - Jefferies

** L'explosion du pipeline des centres de données crée des opportunités à long terme, mais la visibilité de la conversion à court terme est limitée

** 7 courtiers sur 16 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et 9 comme "conservée", leur prévision médiane est de 46 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de FE ont augmenté de 9,6% depuis le début de l'année