Jefferies relève l'objectif de cours sur MP Materials

25 septembre - ** Jefferies relève son objectif de cours sur le mineur de terres rares MP Materials MP.N de 85 $ à 90 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 26,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a poussé les fabricants à clarifier l'approvisionnement en aimants, à rationaliser les lignes de produits et à qualifier les alternatives, ce qui a facilité la mise à l'échelle de MP

** Nous nous attendons à ce que MP évalue une intégration plus poussée en aval ou dans des capacités de fabrication adjacentes" - courtier

** La demande d'oxyde de néodyme et de praséodyme (NdPr) devrait croître de 5 fois au cours de la prochaine décennie

** Jefferies s'attend à 1 ou 2 nouveaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) accords d'achat chaque trimestre et à une clarification de la structure du projet saoudien en 2026

** 10 courtiers sur 14 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur prévision médiane est de 78 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~350% depuis le début de l'année