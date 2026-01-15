Jefferies relève l'objectif de cours de Middleby et prévoit des changements majeurs en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Jefferies relève l'objectif de cours de Middleby MIDD.O , fabricant d'équipements de transformation alimentaire, à 180 $ contre 175 $, et réitère sa notation "achat"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 16,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'entreprise s'attend à des changements majeurs en 2026, avec la clôture de la coentreprise résidentielle au premier trimestre, sous réserve des approbations, et la séparation de la transformation des aliments prévue pour le premier semestre

** Malgré la croissance des ventes au troisième trimestre, MIDD devrait enregistrer une baisse des ventes au quatrième trimestre 2025, "reflétant les fluctuations de l'activité de la chaîne par rapport à un changement dans les conditions générales de la demande"

** 7 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 168 $ - données compilées par LSEG

** MIDD a gagné 10,6 % en 2025