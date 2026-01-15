 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies relève l'objectif de cours de Middleby et prévoit des changements majeurs en 2026
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Jefferies relève l'objectif de cours de Middleby MIDD.O , fabricant d'équipements de transformation alimentaire, à 180 $ contre 175 $, et réitère sa notation "achat"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 16,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'entreprise s'attend à des changements majeurs en 2026, avec la clôture de la coentreprise résidentielle au premier trimestre, sous réserve des approbations, et la séparation de la transformation des aliments prévue pour le premier semestre

** Malgré la croissance des ventes au troisième trimestre, MIDD devrait enregistrer une baisse des ventes au quatrième trimestre 2025, "reflétant les fluctuations de l'activité de la chaîne par rapport à un changement dans les conditions générales de la demande"

** 7 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 168 $ - données compilées par LSEG

** MIDD a gagné 10,6 % en 2025

Valeurs associées

MIDDLEBY CORP
154,1000 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank