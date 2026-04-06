Jefferies relève l'objectif d'ADM et estime que les résultats du premier trimestre représentent un "point bas"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Jefferies relève l'objectif de cours pour le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N à 77 $ contre 65 $ et maintient sa recommandation de "conserver"

** Le nouveau PT représente une hausse de 4,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies déclare qu'il considère le premier trimestre comme "le point le plus bas, avec des marges plus élevées pour la trituration du soja et le biodiesel qui soutiendront les services agricoles et les oléagineux jusqu'à la fin de l'année"

** "Bien que nous soyons constructifs sur l'obligation de volume renouvelable (RVO) et l'amélioration des marges de l'éthanol, la montée en puissance de la nutrition continue d'être une boîte noire" - courtage

** 2 courtiers sur 13 évaluent le titre à "acheter", 8 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur prévision médiane est de 64,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ADM a progressé de 28,42% depuis le début de l'année