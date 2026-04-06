Jefferies réduit le PT de Norfolk Southern en raison de la faiblesse des volumes intermodaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Jefferies réduit les prévisions sur l'opérateur ferroviaire américain Norfolk Southern NSC.N de 350 $ à 310 $, et réitère sa notation à "hold"

** Le nouveau PT implique toujours une hausse de 7,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** NSC en hausse de près de 1% à environ 290

** La société de courtage indique que les chargements de wagons de NSC ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente; les volumes intermodaux sont plus faibles que prévu, ce qui limite l'élan des revenus

** L'augmentation des coûts du carburant, l'inflation et la baisse des contributions à la vente de terrains devraient compenser les gains de productivité, entraînant une hausse des coûts et une détérioration du ratio d'exploitation

** Réduit les prévisions de bénéfice par action pour 2026 de 12,20 $ à 11,45 $

** 6 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 17 à "conserver"; le PT médian est de 313,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, NSC est en hausse de 0,3 % depuis le début de l'année