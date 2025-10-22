Jefferies ramène Commercial Metals à "conserver" en raison de problèmes d'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Jefferies déclasse Commercial Metals Company

CMC.N de "acheter" à "conserver", maintient le PT à $70 ** Le courtier prévient que la dette nette de la société devrait augmenter de manière significative après l'acquisition du fournisseur de béton préfabriqué Foley Products , ce qui pourrait entraîner un ralentissement des rendements pour les actionnaires à court terme

** Jefferies voit plus de hausse à court terme dans l'acier laminé plat que dans les barres d'armature, en raison de la demande saisonnière, de l'augmentation des importations et des baisses de taux attendues de la Fed

** Jefferies préfère les entreprises comparables à CMC, Nucor NUE.N et Steel Dynamics STLD.O , en raison de leur plus grande liquidité et des avantages plus importants qu'elles tirent des droits de douane, ce qui les rend plus attrayantes dans les évaluations actuelles

** Quatre des 13 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, neuf à "conserver"; leur prévision médiane est de 64 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 25,1 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture