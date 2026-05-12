Jefferies préfère NKT et Prysmian à Nexans, même si la cible de cours est relevée
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 15:56
La banque d'investissement américaine estime que l'année a débuté conformément aux prévisions pour le groupe, même si la division Transmission doit encore être surveillée en raison de déficits de capacité qui devraient subsister jusqu'au second semestre 2027. Les analystes saluent également l'acquisition de Republic Wire, qui va permettre de renforcer la présence sur le marché nord-américain.
Jefferies a décidé de relever ses estimations d'Ebitda d'environ 2% pour 2026 et de 10 à 12% pour 2027-2028 grâce à cette acquisition outre-Atlantique. Les analystes saluent également la bonne exécution de la stratégie et estiment que le groupe se rapproche de ses ambitions 2028 (Ebitda ajusté estimé à 1,07 milliard d'euros, contre un objectif d'environ 1,15 milliard d'euros).
Toutefois, dans le secteur des câbles, notamment pour la transmission d'énergie et de données, Jefferies préfère le Danois NKT pour sa croissance plus élevée et l'Italien Prysmian pour son leadership aux Etats-Unis et sa présence sur le marché de la fibre optique, face à un Nexans plus exposé à la basse tension et au marché européen.
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