Jefferies passe à l'achat sur ams-Osram, le titre bondit
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:36
"ams-Osram s'est rapproché de la réalisation potentielle de revenus commerciaux provenant de la photonique IA, après son partenariat avec un acteur majeur de l'industrie de l'IA", met en avant le broker américain.
"Le timing d'un lancement commercial dans les revenus liés aux lunettes intelligentes AR (réalité augmentée) semble également se rapprocher, pouvant possiblement intervenir en 2027-2028", poursuit l'intermédiaire.
Avec l'entrée dans un cycle de reprise de l'activité principale et la diminution des préoccupations concernant le bilan, Jefferies s'attend à ce que le cours de l'action se revalorise davantage.
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