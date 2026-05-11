Jefferies lance la couverture du fabricant de pièces aérospatiales Arxis avec une recommandation « Achat »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mai - ** Jefferies lance la couverture du fabricant de composants pour l'aérospatiale et la défense Arxis ARXS.O avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 42 $
** L'objectif de cours représente une prime de 18% par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage souligne que la diversification des activités d'ARXS, le solide soutien d'un investisseur de premier plan et son système d'analyse interne favoriseront une croissance régulière
** Il prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 9% et de l'Ebitda d'environ 13%, avec des marges atteignant environ 40% d'ici 2028, ainsi qu'une croissance supplémentaire grâce aux acquisitions
** Le fabricant soutenu par Arcline a fait son entrée au Nasdaq le mois dernier, avec un cours d'ouverture de 38 $ par action
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