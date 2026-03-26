Jefferies initie la couverture de Robinhood avec une note d'achat et voit un effet de levier dans la diversification des revenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Jefferies initie la couverture de la plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O avec une note d'achat et un objectif de prix de 88 $, soit une hausse de 21,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que HOOD est liée à l'augmentation de la participation des particuliers à l'échelle mondiale et que sa gamme de produits en évolution rapide permet d'accroître la diversité des revenus et la fidélisation de la clientèle

** La capacité unique de HOOD à attirer les investisseurs de la nouvelle génération la positionne comme l'un des principaux bénéficiaires du transfert de richesse générationnel en cours de ~100T$

** Le lancement agressif des produits de HOOD l'a distinguée de ses pairs et lui a permis d'accélérer la diversification de ses revenus, selon la maison de courtage

** La société HOOD a annoncé mardi en fin de journée qu'elle avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard de dollars

** 23 analystes sur 27 estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", trois "conservée" et un "vendue"; leur estimation médiane est de 121 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 35 % depuis le début de l'année