Jefferies initie Entergy avec un "buy"

4 septembre - ** Jefferies initie la couverture de l'entreprise de services publics américaine Entergy ETR.N avec la note "buy"

** Le courtier fixe un PT de 109 $, ce qui représente une hausse d'environ 25 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société estime qu'ETR est la société de services publics réglementée la mieux positionnée, avec une croissance du BPA de premier plan, alimentée par une exécution solide des centres de données

** Jefferies ajoute qu'ETR offre la plus forte croissance du BPA dans le secteur des services publics avec plus de 10 % de croissance attendue entre 2024 et 2028

** Le courtier indique que le partenariat d'ETR avec des entreprises de grande envergure telles que Meta META.O et Amazon AMZN.O contribuera à doubler sa base tarifaire et à accélérer son BPA

** 13 courtiers sur 20 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 7 à "conserver"; leur prévision médiane est de 94,25 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action ETR a progressé de 15 % depuis le début de l'année