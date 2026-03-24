Jefferies fait l'objet de l'intérêt de SMFG, le titre bondit avant-Bourse

efferies Financial Group Inc. est affiché sur un écran à la Bourse de New York (NYSE) à New York

Le titre Jefferies bondit de 10% ‌en avant-Bourse mardi après des informations du Financial Times (FT) indiquant que Sumitomo Mitsui ​Financial Group (SMFG) envisage une possible prise de contrôle de la banque d’investissement américaine.

SMFG, qui détient une participation de 20% dans Jefferies, a chargé une petite équipe de s'assurer ​que le groupe soit prêt à agir si la baisse du titre de Jefferies ouvre une opportunité, ​selon le quotidien, citant des sources proches ⁠du dossier.

Jefferies est sous pression, notamment depuis que sa branche de gestion d’actifs ‌a été impliquée dans la faillite du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands, et fait l’objet d’un examen accru concernant ses ​normes de prêt et ‌son appétit pour le risque.

Son action a chuté d’environ 36% ⁠depuis le début de l’année, ce qui porte sa capitalisation à environ 8,2 milliards de dollars (7,07 milliards d'euros).

"Jefferies est notre partenaire important. Nous refusons de commenter des hypothèses ⁠ou des rumeurs", ‌a déclaré SMFG, dont la capitalisation boursière est d’environ 124,4 milliards ⁠de dollars.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations.

Jefferies n’a pas immédiatement répondu ‌à une demande de commentaire.

OPPORTUNITÉ D’EXPANSION

Une opération pourrait cependant se heurter ⁠à des obstacles importants, notamment en raison de la réglementation des ⁠États-Unis en matière ‌de contrôle d’une institution financière par une acteur étranger, ainsi que des différences culturelles ​et opérationnelles qui ont historiquement compliqué les ‌acquisitions bancaires transfrontalières.

SMFG avait pris une participation dans Jefferies en 2021. En septembre, le deuxième groupe bancaire ​japonais avait indiqué investir 135 milliards de yens supplémentaires, portant sa participation jusqu’à 20% contre 14,5% auparavant.

Toute initiative de SMFG n’est pas imminente, selon le ⁠FT, qui ajoute qu’il n’y a aucune certitude que les dirigeants de Jefferies accepteraient de vendre à un prix d’action déprimé.

SMFG patienterait si les conditions de marché ou la direction de Jefferies ne permettaient pas une acquisition complète, ajoute le FT.

(Rédigé par Manya Saini et Shivani Tanna, avec contribution d'Anton Bridge; version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)