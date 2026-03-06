 Aller au contenu principal
Jefferies et Western Alliance chutent après un différend sur un paiement de 126 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies chutent de 2 % à 43,4 $ avant le marché, après que Western Alliance WAL.N l'a poursuivie en justice pour son refus d'effectuer 126,4 millions de dollars de paiements dans le cadre d'un accord d'abstention lié à First Brands Group

** Les actions de WAL ont baissé de 5,8 % à 76 $ avant la cloche

** WAL déclare avoir déposé une plainte auprès de la Cour suprême de New York pour "rupture de contrat et fraude" pour "conduite liée à un prêt commercial garanti par des créances achetées à First Brands Group"

** Jefferies affirme que le prêt a été correctement structuré et diligenté; il impute les pertes à une fraude de grande ampleur chez First Brands et qualifie la plainte de Western Alliance de "sans fondement"

** JEF a révélé l'année dernière que sa division Leucadia Asset Management, par le biais de son fonds de crédit Point Bonita, détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands

** JEF fait également l'objet d'un examen minutieux depuis que l'on a appris, la semaine dernière, qu'il avait 100 millions de livres (133,36 millions de dollars) d'exposition à la banque en faillite MFS

(1 $ = 0,7499 livre)

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
44,290 USD NYSE 0,00%
WESTERN ALLIANCE
80,760 USD NYSE 0,00%
