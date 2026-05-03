Jefferies et Citi abaissent leur objectif de cours pour la banque australienne ANZ en raison des risques à court terme, mais tablent sur une croissance à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mai - ** Les analystes de Jefferies estiment que le problème fondamental de la faible croissance du chiffre d'affaires reste sans solution pour le groupe ANZ ANZ.AX , même si son directeur général, Nuno Matos, a réalisé des progrès sur le plan opérationnel

** La société de courtage abaisse l'objectif de cours pour la banque australienne de 34,25 AUD à 33,98 AUD par action; elle maintient sa recommandation « neutre »

** Bien que la maîtrise des coûts soit solide, le second semestre 2026 devra prouver qu'ANZ est capable de rétablir une croissance des revenus tirée par les prêts hypothécaires sans nuire aux marges ni aux performances de traitement – Jefferies

** Jefferies « peine » à entrevoir une trajectoire crédible vers un ROTE de 12 % d'ici l'exercice 2028 et s'attend à ce que les rendements restent plafonnés dans une fourchette de 10 à 11 %

** Citi abaisse son objectif de cours à 40 AUD/action contre 40,3 AUD/action; maintient sa note « acheter »

** La société de courtage abaisse également ses estimations de bénéfice d'environ 1 % pour les exercices 2026-2027, estimant que le marché peut adopter une vision plus patiente vis-à-vis du titre

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 2 % à la dernière clôture