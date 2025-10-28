Jefferies estime que les fabricants de peptides sont sous pression et démarre Novo avec "underperform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Jefferies indique que la concurrence dans le domaine des GLP-1 s'intensifie car les données de la FDA montrent d'importantes importations de semaglutide et de tirzepatide en provenance de Chine, ce qui abaisse les barrières de fabrication

** Le courtier note que cette tendance présente des risques pour les fabricants sous contrat de peptides (CDMO), qui dépendent fortement de quelques grands clients comme Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

** La fragmentation du marché, avec plus de 150 peptides contre l'obésité en cours de développement, complique la tâche des petits CDMO pour obtenir des contrats à long terme, indique Jefferies dans une note

** La prochaine vague de croissance pour les CDMO de peptides devrait être tirée par la "nouvelle génération" de GLP-1. Mais le potentiel de marché de ces actifs semble maintenant plus limité que prévu", ajoute la note

** Jefferies démarre Novo avec "underperform", l'utilisant comme readacross pour le marché plus large des peptides et des médicaments contre l'obésité

** Bachem Holding BANB.S passe également de "hold" à "underperform", citant des perspectives de croissance et de rentabilité plus faibles

** Le rapport prévoit que Novo et Eli Lilly contrôleront jusqu'à 80 % des volumes de GLP-1 d'ici 2031, laissant les plus petits fabricants de peptides exposés à une surcapacité et à un risque de prix