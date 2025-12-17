Jefferies actualise les notations des entreprises du secteur des sciences de la vie pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Jefferies met à jour les notations et les objectifs de prix des sociétés de sciences de la vie pour 2026

** Maintient la note "achat" pour Waters WAT.N ; indique qu'elle "reste un choix de premier plan" en citant le cycle favorable de remplacement des instruments et la possibilité d'augmenter les chiffres avec une croissance d'environ 6 % attendue en 2026

** Réitère la note "achat" pour Neogenomics NEO.O , le courtier s'attendant à ce que les nouveaux produits génèrent une croissance supérieure au consensus en 2026

** rétrograde Avantor AVTR.N de "hold" à "underperform", actions en baisse de 3,6% en pré-marché; déclare que les défis structurels restent répandus, la concurrence, la pression sur les prix et la qualité des actifs de biotraitement, avec "pas de solution rapide" malgré la transition du directeur général

** Maintient "buy" pour Danaher Corp DHR.N prévoit une croissance à deux chiffres des consommables en 2026, tandis que les ventes d'équipements resteront stables; ajoute que la plus grande incertitude - et la hausse potentielle - provient de la demande d'équipements, des améliorations de processus à petite échelle, et des commandes supplémentaires en provenance d'Asie

** Réitère "hold" pour Illumina ILMN.O car le courtier s'interroge sur la capacité de l'entreprise à retrouver une croissance élevée à un chiffre d'ici 2027 en raison des incertitudes liées à la Chine, au financement universitaire et à la menace concurrentielle de Roche

Société Ancien PT Nouveau PT

Waters $405 $470

Neogenomics $13 $15

Avantor $12 $9

Danaher Corp $245 $255

Illumina $108 $125