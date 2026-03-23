Jefferies abaisse la note de PG&E, citant l'absence de réforme de la responsabilité en cas d'incendie de forêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars -

** Les actions de la société californienne de services publics PG&E PCG.N ont baissé d'environ 1 % à 17,17 $ dans les transactions de pré-marché

** Jefferies rétrograde la note de l'action de "acheter" à "conserver" et abaisse le pronostic à 19 $ contre 20 $

** La société de courtage déclare que "nous ne voyons pas d'appétit politique suffisant pour promulguer une réforme structurelle qui transfère de manière significative la responsabilité des incendies de forêt des actionnaires des entreprises de services publics et des contribuables"

** Jefferies indique que les premiers indicateurs pointent vers un risque élevé de saison des incendies en 2026, bien qu'il ne soit pas certain que cela catalysera l'urgence législative

** Alors que de petites modifications politiques telles qu'un plafond de responsabilité restent possibles, la société de courtage affirme qu'il est de plus en plus difficile d'attendre une réforme structurelle majeure

** 13 des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 4 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 22,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 7,7 % depuis le début de l'année