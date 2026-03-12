 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jean Michel Karam, PDG et fondateur de IEVA Group, invite les investisseurs individuels à un Webinaire
information fournie par Boursorama CP 12/03/2026 à 17:51

Rendez-vous mercredi 18 mars 2026 à 18h

Paris, le 12 mars 2026. IEVA Group, numéro un de la beauté et du bien-être personnalisés, a lancé son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris.

À l'occasion de cet événement, Jean Michel Karam, Président-directeur général et fondateur de IEVA Group, est heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire.

Valeurs associées

IEVA GROUP
0,000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank