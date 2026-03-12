Jean Michel Karam, PDG et fondateur de IEVA Group, invite les investisseurs individuels à un Webinaire

Rendez-vous mercredi 18 mars 2026 à 18h
Paris, le 12 mars 2026. IEVA Group, numéro un de la beauté et du bien-être personnalisés, a lancé son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris.
À l'occasion de cet événement, Jean Michel Karam, Président-directeur général et fondateur de IEVA Group, est heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire.
