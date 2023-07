Jean-Marc Zulesi : «Je préfère l’incitation d’une exonération fiscale que la contrainte d’une taxation»

Jean-Marc Zulesi, député, président de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. (© Assemblée Nationale)

Jean-Marc Zulesi, député, président de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, a accordé en entretien au Revenu.

Jean-Marc Zulesi, 35 ans, est, depuis 2017, député Renaissance des Bouches-du-Rhône. Il préside la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui travaille sur les mobilités, la protection de l’environnement et de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Après une licence Science et technologie/santé à l’université de Mulhouse en 2010, il obtient un diplôme d’ingénieur de l’ENSISA Mulhouse en 2012. En parallèle, il suit un master en administration des entreprises à l’EM Strasbourg Business School. Entre 2014 et 2017, il est chef de projet chez Mirion Technologies dans les Bouches-du-Rhône.

Comment jugez-vous le bilan écologique d'Emmanuel Macron ?

Jean-Marc Zulesi : En ce qui concerne son bilan général, c’est par le mot résilience et notre capacité à surmonter les crises que je résumerais ces six dernières années. Sur le plan écologique, ce qu’on a fait est intéressant, mais il faut être encore plus ambitieux. Un de nos défis majeurs, c’est la nécessité de travailler plus en lien avec la population afin d’améliorer son acceptabilité de l’écologie. Nous avons, aujourd’hui, une fenêtre politique entre des «LFIstes» qui incarnent la France des impôts et des interdits et, de l’autre côté, l’extrême-droite, celle des climatosceptiques, qui considèrent que l’avenir c’est toujours le diesel, que les ZFE,