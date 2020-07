Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jean Castex annonce un aménagement de la réforme de l'assurance chômage Reuters • 15/07/2020 à 15:33









PARIS, 15 juillet (Reuters) - Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé mercredi lors de son discours de politique générale qu'il aménagerait la réforme de l'assurance chômage dont une partie des mesures devaient entrer en vigueur en septembre. "Pour tenir compte du contexte de la crise, nous allons aménager la réforme de l'assurance chômage", a-t-il dit. "Ce sera l'un des points que nous aborderons vendredi dans le cadre de la conférence du dialogue social." Le Premier ministre doit rencontrer vendredi l'ensemble des partenaires sociaux pour élaborer un calendrier de discussions concernant les prochains chantiers sociaux du gouvernement. (Caroline Pailliez, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.