"Je vais acheter une Tesla toute neuve demain matin" : Donald Trump affiche son soutien à un Elon Musk fragilisé en bourse

Donald Trump a dénoncé un "boycott illégal" de Tesla par les "fous de la gauche radicale".

Elon Musk et Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 11 février 2025. ( AFP / JIM WATSON )

Donald Trump a appelé mardi 11 mars ses partisans à soutenir Elon Musk et le constructeur automobile Tesla, dont la capitalisation boursière s'effondre , sur fond de critiques et attaques lancées par les opposants au président américain.

"Aux Républicains, aux Conservateurs et à tous les formidables Américains, Elon Musk 'monte au front' pour aider notre nation, et il fait un TRAVAIL FANTASTIQUE !", a écrit Trump sur son réseau Truth Social.

"Les fous de la gauche radicale, comme ils le font souvent, essaient de boycotter illégalement (...) Tesla, l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde et le 'bébé' d'Elon, afin d'attaquer et de faire du mal à Elon à tout ce qu'il représente", a-t-il accusé. "Je vais acheter une Tesla toute neuve demain matin en signe de confiance et de soutien à Elon Musk".

"Merci président", a répondu Elon Musk sur X.

Conseiller du président, Elon Musk est un rouage essentiel de l'administration Trump et anime notamment le travail de la Commission chargée de réduire drastiquement les dépenses de l'État fédéral (le Doge), ce qu'il ne fait pas sans heurts. Le milliardaire, qui est également propriétaire du réseau social X, est devenu un d'épouvantail pour les opposants à Donald Trump qui l'accusent pêle-mêle d'avoir fait un salut nazi, d'outrepasser ses fonctions de conseiller, d'être l'incarnation du pouvoir derrière le trône, etc.

Plongeon des ventes

Ce soutien de Donald Trump intervient à l'issue d'une journée délicate pour le constructeur. Lundi, l'action du pionnier des véhicules électriques a chuté de plus de 15% à la Bourse de New York , le constructeur souffrant d'un plongeon de ses ventes et d'un net recul du secteur technologique à Wall Street. Sa valorisation boursière a été divisée par deux depuis décembre.

Les prises de position d'Elon Musk ont refroidi certains acheteurs même s'il reste difficile d'évaluer à quel point le milliardaire et son soutien à l'extrême droite européenne ont pu effrayer de potentiels clients de Tesla. Des appels au boycott ont en revanche été lancés ces dernières semaines. "Tesla est en chute libre. Ses produits sont attaqués. Ses clients sont moqués" , a réagi sur X l'influenceur tech et écrivain Robert Scoble. "J'ai vu plusieurs autocollants de pare-chocs dans la Silicon Valley" contre Musk. "Moi aussi, je continue à subir les critiques de ma famille et de mes amis parce que je suis pro-Elon. Je m'attends à ce que cela empire pour les investisseurs et les fans de Tesla".

Incendies

Mardi, le constructeur automobile sud-coréen Kia a indiqué qu'il n'avait pas validé une campagne publicitaire hostile à Elon Musk, diffusée en Norvège, mettant en scène une voiture Kia avec un autocollant "Je l'ai acheté après qu'Elon est devenu fou".

Parfois, les Tesla sont attaquées physiquement. Sur plusieurs plateformes francophones anarchistes circulent des appels à cibler Tesla et des personnes se réclamant d'un collectif anarchiste en ont incendié une douzaine début mars à Toulouse (Sud-Ouest).

Aux États-Unis, les autorités enquêtent sur les causes de l'incendie de quatre véhicules Tesla à Seattle (Ouest) dimanche soir, a rapporté lundi le New York Times , rappelant que plusieurs bornes de recharge avaient été auparavant incendiées près de Boston (Est).

Par ailleurs, lundi également, Elon Musk a assuré que X avait subi une "cyberattaque massive", après des heures de problèmes d'accès à la plateforme signalés par des milliers d'utilisateurs.