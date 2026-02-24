JDE Peet's déclare que les prix "sans précédent" des grains de café sont à l'origine d'une hausse de 1,9 milliard de dollars des coûts en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les coûts des produits au paragraphe 2, et sur les actions au paragraphe 6)

La société de café et de thé JDE Peet's JDEP.AS , qui sera bientôt rachetée par Keurig Dr Pepper

KDP.O , a déclaré mardi qu'une hausse "sans précédent" des prix des grains de café vert et d'autres articles a entraîné une augmentation de 1,6 milliard d'euros (1,9 milliard de dollars) des coûts en 2025. Alors que les prix mondiaux du café ont atteint des niveaux record l'année dernière dans un contexte de tensions commerciales et de conditions météorologiques extrêmes, la société basée aux Pays-Bas a déclaré avoir dépensé près de 27 % de plus pour acheter des grains de café, des feuilles de thé et d'autres matériaux qu'un an plus tôt.

Elle a fait état d'une croissance organique des ventes de 15,3 % pour atteindre 9,92 milliards d'euros pour l'année, sous l'effet d'une hausse des prix malgré une baisse de volume de 4,3 %. Les bénéfices de base ajustés pour l'ensemble de l'année étaient à peu près conformes au chiffre de 2024, à savoir 1,59 milliard d'euros.

JDE Peet's a déclaré que les mesures de productivité et les désinvestissements, qui comprennent des fermetures d'usines et l'abandon de certaines activités non essentielles, se poursuivraient cette année, car elle vise à réaliser 50 % de son programme de réduction des coûts de 500 millions d'euros d'ici 2027. La société a ajouté que l'acquisition d'environ 18 milliards de dollars par Keurig Dr Pepper devrait être finalisée au début du deuxième trimestre, conformément aux attentes communiquées par le géant américain des boissons.

Les actions de JDE Peet's n'ont guère été affectées à l'ouverture du marché.

(1 dollar = 0,8489 euro)