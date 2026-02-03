 Aller au contenu principal
JD Sports sous pression à Londres, Deutsche Bank sonne l'alerte
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 17:17

L'action JD Sports se trouve sous pression à la Bourse de Londres ce mardi alors que les analystes de Deutsche Bank disent s'inquiéter des perspectives du secteur du "sportswear" en 2026, anticipant en conséquence un nouveau repli des résultats du roi anglais de la basket cette année.

Dans une note diffusée en début de matinée, Deutsche Bank indique avoir abaissé son objectif de cours de 95 à 85 pence tout en confirmant sa recommandation "conserver" sur le titre.

L'analyste explique avoir identifié plusieurs facteurs structurels susceptibles de peser sur les performances de JD, à commencer par le fait que la demande féminine semble se détourner progressivement du secteur ; un risque qui plane également sur l'évolution de la clientèle masculine à son avis, comme l'illustre la popularité grandissante de la marque "lifestyle" Timberland, une tendance qui pourrait avoir pour conséquence de rendre l'offre du distributeur, très tournée vers les chaussures de sport, moins séduisante.

En dépit de quelques signes positifs, comme le "come-back" de Nike sur certains segments, Deutsche Bank se montre prudent sur le dossier, mettant en garde contre un risque de déclin prolongé du marché, ce qui justifie sa prudence sur le titre.

A la Bourse de Londres, le titre JD Sports lâchait 5,9% mardi vers 16h00 (heure locale), subissant l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100.

