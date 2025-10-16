JCDecaux remporte le contrat national de renouvellement des enseignes Presse
16/10/2025
Les installations débuteront au dernier trimestre 2025, dans le cadre de la modernisation de la 'plume', emblème historique des marchands de presse depuis 1950, avec un soutien financier public via le dispositif d'aide à la modernisation des points de vente.
L'exécution s'appuiera sur l'organisation internalisée de JCDecaux pour garantir qualité et réactivité.
Ce contrat 'va permettre de soutenir plus encore le secteur de la presse' et de démontrer le savoir-faire des équipes, a mis en avant Pierre-Henri Bachot, Directeur du développement JCDecaux Live & Artvertising.
Valeurs associées
|15,230 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
