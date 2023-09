Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

JCDecaux: remporte le contrat des vélos de Toulouse information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat des vélos en libre-service de la Ville de Toulouse (4ème ville française).



A terme, 50% de la nouvelle flotte sera composée de vélos à assistance électrique avec batterie embarquée et rechargeable en station.



Ce nouveau contrat de 12 ans portera, dans un premier temps, sur 400 stations, soit 117 stations de plus que le marché actuel, et 3 300 nouveaux vélos, afin de répondre aux attentes de la collectivité et à la demande croissante des Toulousains en termes de mobilité durable.



Ce partenariat pourra évoluer, à terme, par la fourniture de 3 825 vélos et 475 stations afin d'étendre ce service aux communes périphériques telles que : Aucamville, Balma, Blagnac, Colomiers, Labège, L'Union, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne et Saint-Orens-de-Gameville.