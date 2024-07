JCDecaux: le bénéfice net a plus que doublé (+150%) au S1, grâce au numérique

Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a plus que doublé son bénéfice net en hausse de 150% à 94 millions d'euros au premier semestre, tiré notamment par ses activités numériques, a-t-il annoncé jeudi.

Jean-Charles Decaux, à Paris, le 20 septembre 2023 ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le chiffre d'affaires ajusté - l'indicateur d'activité privilégié par le groupe - s'est élevé sur la période à 1,8 milliard d'euros, en progression de 14%, par rapport à l'année précédente.

Cette performance qui a dépassé les attentes de l'entreprise est notamment due à "une solide performance de notre chiffre d'affaires digital et une forte dynamique commerciale dans toutes nos activités", s'est félicité Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

L'activité liée au numérique, à périmètre et taux de change constants, a ainsi grimpé de 28% pour atteindre 36,8% du chiffre d'affaires total du groupe contre 32,7% au premier semestre 2023.

Le chiffre d'affaires publicitaire programmatique, c'est-à-dire automatisée sur le modèle de la publicité sur internet, a lui augmenté de 62% sur les six premiers mois de l'année pour atteindre 59,7 millions d'euros, soit 9,0 % du chiffre d'affaires liée aux activités numériques.

Le groupe prévoit désormais une croissance organique de ses ventes "autour de 10%" pour le troisième trimestre, "tirée par la poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires digital dans tous nos segments d'activité et avec un impact positif en France des Jeux olympiques de Paris", a détaillé Jean-Charles Decaux.

Par activité, la publicité dans les transports (dansgares, métro et aéroports) a bondi de 18% au premier semestre tandis que le mobilier urbain a enregistré une croissance de 12%.

Le chiffre d'affaires de l'affichage sur panneaux extérieurs a lui progressé de 13%.

JCDecaux revendique une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays et 11.650 collaborateurs.