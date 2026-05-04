JCDecaux finalise son 2e allègement au capital d'APG|SGA
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 08:02
À l'issue de cette opération, JCDecaux détiendra environ 5,6% du capital d'APG|SGA et conservera un siège au sein du conseil d'administration. Cette transaction a généré un paiement en sa faveur de 71,6 MCHF, soit environ 79 MEUR avant frais de transaction.
Cette opération fait suite à une première cession de 13,56% du capital d'APG|SGA, finalisée le 30 mai 2024. Au total, ces deux opérations ont généré un paiement en faveur de JCDecaux de 161,2 MCHF, soit environ 169 MEUR avant frais de transaction.
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