JCDECAUX ENTRE AU CAPITAL DU CHINOIS CLEAR MEDIA PARIS (Reuters) - JCDecaux a annoncé mardi l'acquisition d'une participation minoritaire dans le groupe chinois Clear Media Limited au sein d'un consortium d'investisseurs, via sa filiale JCDecaux Innovate basée à Hong-Kong. "Le prix de l'offre de 7,12 dollars hongkongais par action représente un montant total de 3.857 millions de dollars hongkongais (452.000 euros) pour l'ensemble des actions de Clear Media, dont 23%, soit 887 millions de dollars hongkongais (140.000 euros), seront financés par JCDecaux", indique le groupe dans un communiqué. Le consortium est composé de Han Zi Jing, PDG de Clear Media à hauteur de 40%, Antfin Holding Limited à hauteur de 30%, JCDecaux à hauteur de 23% et China Wealth Growth Fund III à hauteur de 7%, précise-t-il. "Clear Channel KNR Neth Antilles NV, filiale de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., qui détient 50,9% du capital émis de Clear Media, a donné son accord irrévocable pour apporter ses actions à l'offre de l'initiateur", ajoute JCDecaux. (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +5.87%