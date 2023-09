Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: entouré après un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - JCDecaux s'adjuge plus de 7%, soutenu par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre du groupe spécialisé dans la communication en extérieur, avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 22 euros.



Après un roadshow avec des dirigeants, l'analyste retient que 'le message général est encourageant avec une confirmation de la guidance du troisième trimestre', et voit une opportunité dans le cours actuel de l'action après sa baisse depuis son pic du 8 mars.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +6.74%