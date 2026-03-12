JCDecaux en forme olympique après ses comptes annuels
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 11:03
En 2025, JCDecaux a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,97 milliards d'euros, en hausse de 1,8% en données organiques, porté par le développement du digital. La marge opérationnelle a progressé de 8,7% à 831,1 MEUR, soit un taux de marge opérationnelle ajustée de 20,9%, contre 19,4% un an plus tôt.
Le bénéfice net a atteint 262,6 MEUR, en hausse de 22,8%, hors plus-value exceptionnelle enregistrée en 2024 sur la cession d'actions du groupe suisse APG SGA.
Sur le plan financier, JCDecaux, qui indique ne constater à ce stade aucun effet significatif du conflit au Moyen-Orient sur son activité, a également réduit sa dette nette de 22,3% sur un an, à 587,4 millions d'euros, tandis que le flux de trésorerie disponible a progressé à 342,9 millions d'euros. "Le FCF s'affiche nettement au-dessus de notre estimation de 280 MEUR, ce qui illustre la priorité actuellement accordée à la génération de cash", relève Oddo BHF, qui a réitéré son opinion surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 22 EUR. Le groupe s'était fixé pour objectif un FCF supérieur à 300 MEUR à l'horizon 2026, un seuil déjà dépassé en 2025.
Hausse du dividende de 18,2%
Côté perspectives, JCDecaux anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5% au premier trimestre 2026, soutenue notamment par l'impact positif des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina et par un retour à la croissance en Chine.
"La croissance organique au quatrième trimestre ressort à 1,6% et le groupe guide sur 5% au T1 (consensus à 2,5%). Ce qui est probablement le message le plus encourageant de cette publication (après le FCF)", note le bureau d'études, précisant que les contrats de Barcelone et Stockholm commenceront à avoir un impact entre février et mai. Le contrat Carmila devrait débuter après l'été. "Nous estimons un impact de l'ordre de 80 pb sur la croissance en 2026".
JCDecaux proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 0,65 euro par action au titre de l'exercice 2025 lors de l'assemblée générale prévue le 13 mai 2026. Ce montant représente une hausse de 18,2% par rapport au dividende versé l'an dernier.
Le groupe a par ailleurs indiqué vouloir augmenter progressivement ce dividende à l'avenir, tout en veillant à maintenir un équilibre dans l'utilisation de son flux de trésorerie disponible entre investissements, acquisitions ciblées et rémunération des actionnaires.
Depuis le début de l'année, l'action JCDecaux progresse de près de 15%.
Valeurs associées
|18,530 EUR
|Euronext Paris
|+12,17%
A lire aussi
-
La guerre au Moyen-Orient, qui paralyse le détroit d'Ormuz et avec lui la circulation mondiale des hydrocarbures, constitue "la plus importante perturbation" de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). ... Lire la suite
-
Le PSG a tremblé mais a pris une très belle option pour la qualification en s'imposant 5 à 2 contre Chelsea mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions, avant le retour mardi à Londres.
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales, jeudi vers 09H30 GMT, au 13e jour de la guerre au Moyen-Orient: Golfe: production de produits pétroliers réduite d’au moins 10 millions de barils/jour (AIE) Les pays du Golfe réduisent actuellement leur production ... Lire la suite
-
Quatre anciens employés de Deutsche Bank (DB) réclament plus de 600 millions de livres sterling (695,36 millions d'euros) de dommages-intérêts au plus grand groupe bancaire allemand, a-t-il déclaré dans son rapport annuel jeudi, dans une affaire impliquant son ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer