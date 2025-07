JCDecaux: contrat remporté auprès de Brussels Airport information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - JCDecaux annonce que sa filiale belge a remporté, à la suite d'un appel d'offres, la concession publicitaire exclusive de Brussels Airport, 'qui, avec 23,6 millions de passagers en 2024, figure parmi les aéroports les plus importants d'Europe'.



Le groupe de communication en extérieur prendra en charge, à partir du 1er janvier 2026, l'installation, la gestion et la commercialisation des dispositifs publicitaires à l'intérieur, à l'extérieur ainsi qu'aux abords de l'aéroport.



Partenaire de Brussels Airport depuis déjà 18 ans, JCDecaux renouvellera l'ensemble de ses mobiliers et espaces digitaux et développera une large gamme de solutions créatives comme les podiums d'activation et les dispositifs événementiels immersifs.





